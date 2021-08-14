Сегодня открывается кинофестиваль под открытым небом PõhjaKino
В рамках PõhjaKino 2021 состоится четыре киносеанса: на этих выходных 14 и 15 августа на Штромке и на следующих выходных 21 и 22 августа во дворе Народного дома Копли (Копли, 93). “Исторический Народный дом Копли после периода молчания снова становится местом проведения мероприятий, так что кроме просмотра фильма будет интересно осмотреть и само здание”, — — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Последний киносеанс PõhjaKino 2021, который состоится 22 августа, и где будет показан фильм Рода Лури на тему Афганистана “Форпост” (“Outpost”), завершит в этом году KopliFest.
“Чтобы было удобней смотреть фильмы, советуем взять с собой пледы и подушки”, — отметила Пихлап. Кинопоказы бесплатные. Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами. Организатор мероприятия — управа Пыхья-Таллинна.
Программа PõhjaKino 2021:
14.08/18:00 — Штромка — “Поколение Вояджер” (12+, на английском языке с субтитрами на эстонском и русском языках)
15.08/18:00 — Штромка — “После. Глава 2” (14+, на английском языке с субтитрами на эстонском и русском языках)
21.08/18:00 — Двор народного дома Копли — “Кома” (12+, на русском языке с субтитрами на эстонском языке)
22.08/18:00 — Двор народного дома Копли — “Форпост” (16+, на английском языке с субтитрами на эстонском и русском языках).