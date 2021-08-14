В воскресенье на открытой эстраде возле Девичьей башни состоится лекция Елены Скульской “Встречи с Яаном Кроссем”

Много лет они жили в соседних подъездах одного писательского дома, часто разговаривали, не раз Елена бывала в гостеприимном семействе Яана Кросса и Эллен Нийт. А однажды Яан в течении пяти часов рассказывал Скульской всю историю своей жизни; запись этой беседы сохранилась, и сегодня, когда классику намечено поставить памятник, воспоминания о живой и остроумной беседе особенно ценны.

“Почему ты считаешь, что советская власть не дала мне ничего хорошего? — рассмеялся Яан. — Она дала мне любимую жену!”

Рассказ продлится до 14.45, а затем студенты Театральной студии Елены Скульской “Поэтическое содружество” покажут спектакль “А Таллинн на рассвете как первая любовь”. В этом спектакле прозвучат несколько стихотворений, посвященных Кроссу и Нийт — Яану и Эллен, а вообще представление построено на стихах и песнях лучших российских поэтов, которые восторгались в своих произведениях Таллинном.

– Нам было очень интересно работать с материалом, который проникнут любовью к нашему городу. Порой мы не ценим, не замечаем то, что нас окружает, а стихи и песни спектакли напоминают нам о прекрасной архитектуре Старого города и его уникальной атмосфере, — говорит участница представления Юлия Корнышенкова.

Нужно добавить, что в стихах пойдет речь и о Девичьей башне, возле которой будет разыграно представление.