"Нечестно!": Ольга Бузова спохватилась и ответила на обидные слова Сергея Безрукова

Сергей Безруков на подведении итогов третьего фестиваля губернских театров “Фабрика Станиславского” съязвил в адрес Ольги Бузовой. При этом имени поющей ведущей он не называл. “Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу “Фабрику”. Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: “Хоть эти не подкачали””, — отмечал актер.

Ольга долго собиралась с мыслями, но все же решила ответить многодетному отцу. “Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!”, — цитирует обиженную знаменитость Hello!.

Бузова также добавила, что давно привыкла к негативному мнению злопыхателей, но от именитых коллег хотела бы слышать больше конкретики. “Вместо того, чтобы порадоваться за чей-то карьерный рост и исполнение детской мечты, некоторым проще обругать все заведомо. И несмотря на то, что за годы работы на телевидении я обросла панцирем, в таких ситуациях я теряюсь — перед хамством я бессильна”, — разводит она руками.

Артистка отметила: “Против меня организовали настоящую травлю. И ладно диванные критики, с ними все давно ясно. Но, когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это — нечестно”.