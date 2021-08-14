"Нечестно!": Ольга Бузова спохватилась и ответила на обидные слова Сергея Безрукова(8)
Сергей Безруков на подведении итогов третьего фестиваля губернских театров “Фабрика Станиславского” съязвил в адрес Ольги Бузовой. При этом имени поющей ведущей он не называл. “Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу “Фабрику”. Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: “Хоть эти не подкачали””, — отмечал актер.
Ольга долго собиралась с мыслями, но все же решила ответить многодетному отцу. “Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!”, — цитирует обиженную знаменитость Hello!.
Бузова также добавила, что давно привыкла к негативному мнению злопыхателей, но от именитых коллег хотела бы слышать больше конкретики. “Вместо того, чтобы порадоваться за чей-то карьерный рост и исполнение детской мечты, некоторым проще обругать все заведомо. И несмотря на то, что за годы работы на телевидении я обросла панцирем, в таких ситуациях я теряюсь — перед хамством я бессильна”, — разводит она руками.
Артистка отметила: “Против меня организовали настоящую травлю. И ладно диванные критики, с ними все давно ясно. Но, когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это — нечестно”.
Стоит отметить, что отсутствие выдающихся вокальных данных не мешает Ольге Бузовой выступать по городам и весям. Да и недостаточность театрального опыта ей не помеха. Она с 2017 года колесит по стране с антрепризным спектаклем “Мужчина нарасхват”, а ее театральный дебют и вовсе состоялся еще в 2011-м. Тогда звезда заменила Марию Кожевникову в постановке “Шикарная свадьба” на сцене Театриума На Серпуховке.
“Я в детстве ходила в театральную студию и, конечно, мечтала стать актрисой. Но родители настояли на том, что я должна получить профессию, которая даст мне стабильный заработок… Какая-то нереализованность во мне, видимо, оставалась, и когда мне позвонил режиссер спектакля “Чудесный грузин” и предложил роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая оказывается шпионкой и спасает Сталина, я подумала, почему бы и нет”, — говорила с гордостью Оля.