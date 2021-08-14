Новая жертва перевала Дятлова: умер самый известный “дятловед” Юрий Кунцевич

Журналист Андрей Гусельников признался, что за несколько дней до трагедии виделся с общественником. Мужчины в составе небольшой группы отправились в экспедицию к месту гибели путешественников. Последние несколько километров до конечной точки пенсионер преодолеть не сумел.

“Что потрясающе: нас было десять человек и когда он ушел, нас осталось девять. Мы даже шутили по этому поводу: „Точно так же, как с группой Дятлова“. Причем из группы Дятлова так же ушел Юрий Юдин — тоже Юрий! Такие странные совпадения… У кого-то из участников были нехорошие предчувствия”, — признался Гусельников.

По официальным данным, Кунцевич скончался в больнице от тяжелых последствий коронавируса. Журналиста этот диагноз очень удивил. Он отметил, что перед смертью Юрий Константинович чувствовал себя прекрасно. Беспокоило его только колено, из-за которого и пришлось отказаться от покорения перевала и вернуться на начальную точку маршрута.

“Мы сильно за него не переживали. Его сопроводили, он хромал, но шел бодро. Вот ничто не предвещало! Эта потеря совершенно невосполнима. Если можно было бы чем угодно пожертвовать, чтобы сохранить Юрия Константиновича, любой из нас пожертвовал бы”, — с тоской заметил Андрей Гусельников.

Журналист подчеркнул, что почти все дела Фонда Кунцевич вел самостоятельно. Он принимал активное участие в расследовании трагической кончины туристов, помогал организовывать тематические встречи, брал интервью у важных людей, писал книги. Гусельников назвал своего компаньона “светлым, терпеливым и добрым человеком”, заменить которого невозможно.

Несмотря на удивление журналиста, причиной смерти исследователя все же стал коронавирус. При поступлении в больницу у 74-летнего Кунцевича диагностировали 40% поражения легких. Терапия в общей палате не помогла, его перевели в реанимацию, еще через пару дней подключили к аппарату ИВЛ. Но все усилия врачей оказались тщетны.