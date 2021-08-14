ВИДЕО | Фейк? Брюс Уиллис по-русски прочитал стихотворение из “Брата-2”

На видео актер сидит один в комнате и зачитывает строчки с американским акцентом. Пользователи Сети, впрочем, усомнились, что актер действительно заговорил по-русски, и предположили, что видеоролик — хорошо проработанный дипфейк. Лицо актера просто использовали в промо-кампании, а сам Уиллис к этому никакого отношения не имеет. Да и выглядит он несколько моложе своих лет.