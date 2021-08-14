ВИДЕО | Фейк? Брюс Уиллис по-русски прочитал стихотворение из “Брата-2”(2)
На видео актер сидит один в комнате и зачитывает строчки с американским акцентом. Пользователи Сети, впрочем, усомнились, что актер действительно заговорил по-русски, и предположили, что видеоролик — хорошо проработанный дипфейк. Лицо актера просто использовали в промо-кампании, а сам Уиллис к этому никакого отношения не имеет. Да и выглядит он несколько моложе своих лет.
“Я начал учить русский язык, чтобы принять участие в проекте с одним из моих любимых российских комиков — Азаматом Мусагалиевым”, — сказал актер уже на английском языке, чем еще больше заставил усомниться в реальности происходящего. Пользователи высказали версию, что видео было снято для продвижения нового проекта с участием Азамата Мусагалиева. Судя по хлопушке в конце видео, подробности мы узнаем совсем скоро — 16 августа, а загадочный проект будет называться “Напарники”.