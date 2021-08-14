“Пойду повешусь” Ксения Собчак изображает обиду на Павла Прилучного

На днях 33-летний артист признался, что не готов делиться всеми секретами перед публикой, личную жизнь он предпочитает скрывать от посторонних глаз. Даже именитым звездам и признанным журналистам Прилучный не будет давать интервью. “Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться”, — заявил Павел.

Ксения Анатольевна не могла остаться в стороне и прокомментировала высказывание актера. В своей ироничной манере Собчак посетовала перед фанатами: сможет ли она дальше продолжать карьеру после такого отказа? “Как же теперь жить дальше? Пойду повешусь, пожалуй”, — написала телеведущая в личном микроблоге.

Пользователи Сети разбились на два лагеря. Многие были удивлены словам актера и поддержали Собчак: “Ой, а его интервью, можно подумать, кому-то было бы интересно смотреть?”; “Кто ты такой, чтоб Собчак у тебя интервью брала, его заслужить нужно!”; “Потому что никому не интересен и не сможешь достойно отвечать на вопросы!”. Другая часть комментаторов разделила позицию Прилучного: “Нужна смелость, чтобы сказать такое. Молодец!”.