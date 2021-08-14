14.08.2021, 21:35
От коронавируса умерли отец и бабушка певицы Жасмин(7)
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В одной из московских клиник скончался отец певицы Жасмин — балетмейстер Лев Манахимов, ему было 70 лет. Как стало известно Super, его легкие были поражены на 90%. В столицу Льва Яковлевича привезли пару дней назад из родного Дербента, где он до последних дней руководил детским хореографическим ансамблем “Пируэт”. От коронавируса накануне умерла и 90-летняя бабушка Жасмин — Сара.
Сама Жасмин рассказала в Сети только о смерти бабушки. “Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет”, — подчеркнула Жасмин. Певица отметила, что бабушка могла бы прожить до 100 лет, если бы не коронавирус.