От коронавируса умерли отец и бабушка певицы Жасмин

Сама Жасмин рассказала в Сети только о смерти бабушки. “Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет”, — подчеркнула Жасмин. Певица отметила, что бабушка могла бы прожить до 100 лет, если бы не коронавирус.