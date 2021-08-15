Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями

На фото Илья Авербух держит новорожденного, а Лиза прислонилась к любимым.

В комментариях подписчики наперебой спешат поздравить родителей. За первые семь минут после публикации набралось более 700 посланий. Все желают счастья, радости и здоровья. Отметились и знаменитости, в их числе фигуристки Евгения Медведева и Аделина Сотникова, артисты Алексей Маклаков, Дарья Мороз, Ольга Кабо, Любовь Толкалина, Елена Валюшкина и Лиза Боярская, певицы Зара, Сати Казанова и Светлана Светикова, телеведущие Оскар Кучера, Регина Тодоренко и Ирина Пудова, поэтесса Сола Монова. Поздравила экранную “сестру” и Мирослава Карпович.

Недавно Лиза признавалась, что беременность была одним из самых счастливых моментов в ее жизни. Любимый окружил ее заботой и любовью: она ни в чем не нуждалась и хорошо проводила время. К слову, для 26-летней Арзамасовой этот ребенок стал первым, а для 47-летнего Ильи Авербуха вторым. У него уже есть сын от отношений с фигуристкой Ириной Лобачевой.

К слову, актриса познакомилась с будущим мужем, когда ей было всего 15 лет. Тогда она стала участницей ледового шоу, продюсером которого и был Авербух. О том, когда у них зародились отношения, пара умалчивает.