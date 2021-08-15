“Вы тупые”: Арнольд Шварценеггер по-своему поагитировал за вакцинирование от коронавируса

“Прошло полтора года, а вокруг все еще хаос — люди, которые все отрицают, которые не верят в пользу масок, говорят: “Нам не нужна социальная дистанция”. Им снова и снова приходится напоминать, что эксперты рекомендуют носить маски в помещении, мыть руки, соблюдать дистанцию, особенно с новой, четвертой волной вируса, что нам нужно работать сообща. Слушайте, я эксперт в том, как накачать бицепс, — никто не разбирается в этом лучше меня, я изучал вопрос 50 лет. А есть люди, которые годами изучали вирусы. Доктор Фаучи посвятил этому жизнь, с чего вы ему не верите?”, — недоумевает Арнольд.

“Коронавирус здесь, он убивает людей. Единственный способ это прекратить — вакцинироваться, носить маски, а не думать: “Ой, мою свободу ущемляют”. Да к черту твою свободу. С ней приходят обязательства и ответственность. Ты не можешь говорить: “У меня есть право на то и это”, когда это касается других людей. Это как светофор на перекрестке: его туда ставят, чтобы никто никого случайно не убил. Вы не говорите: “Не надо мне указывать, где останавливаться, я поеду дальше”. Потому что тогда вы кого-то убьете. С вирусом все точно так же. Когда вы дышите, вы можете заразить другого человека, он может умереть. Мы должны работать вместе, а не спорить и отвечать: “Насколько я знаю, я живу в свободной стране и могу не носить маску”. Да, у вас есть такое право, но знаете что? Тогда вы тупые”, — резюмировал актер.