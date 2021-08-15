Какие ошибки при заваривании превращают чай в яд

В обработанных на производстве листьях чая могут содержаться опасные бактерии и микробы. Поэтому заваривать напиток следует исключительно кипятком, дабы уничтожить любые вредные примеси. Чтобы они не попали в человеческий организм, стоит заваривать чай, как минимум, в течение пяти минут.