ВИДЕО | Бритни Спирс отпраздновала свободу от отца танцем в нижнем белье

39-летняя Бритни Спирс появилась в кадре в нижнем белье черного цвета. Поверх певица надела прозрачный комбинезон. Ее образ дополнили туфли на высоком каблуке и чокер темного оттенка.

Артистка зажгла под веселую музыку. На желтом фоне с улыбкой на лице звезда исполнила разные движения. “Я очень переживаю, когда танцую, но думаю — это свобода! Не совсем понимаю, почему я так осторожна… может быть, сломанная левая нога дает о себе знать”, — сообщила Бритни.

Пользователи Сети поддержали Спирс. Они поздравили певицу с тем, что она наконец освободилась из-под контроля родителя. “Настоящий танец свободы!”; “Бритни, ты это заслужила!”; “Надеемся, теперь ты будешь чаще нас радовать своим творчеством”, — отреагировали поклонники.

На днях отец артистки Джейми Спирс отказался от опекунства над звездной дочерью. Как отметил мужчина, он устал от постоянных конфликтов и судебных разбирательств. “Мистер Спирс стал целью неоправданных нападений. Он не верит, что публичная борьба с дочерью будет в ее интересах. Он намеревается работать с судом и новым доверенным лицом своей дочери, чтобы подготовиться к упорядоченной передаче обязанностей”, — поделился подробностями юрист родителя Бритни.

Ранее Джейми заявлял, что наследница страдает от когнитивного расстройства, которое влияет на память и мышление человека. Именно поэтому он хотел контролировать каждый шаг знаменитой дочери.

А если вам танец Бритни показался пошловатым, вот вам для противовеса умилительное видео (причем из ее же блога). Ничего необычного: малыш бегает за птицами, неловко падает и бежит жаловаться маме. Возможно, каждый из нас видел что-то подобное, а то и был в одной из ролей. Только тут слоники.