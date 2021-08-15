Чего ждут от секса мужчины разных возрастов

Секс — неотъемлемая часть жизни. Без него человек впадает в уныние, становится капризным и закомплексованным. Еще бы! Так хочется, чтобы тебя любили по-настоящему!

Многие задаются вопросом: для мужчин или женщин секс важнее? Психологи и медики уверенно указывают на представителей обоих полов. При этом специалисты отмечают, что в разном возрасте и у тех, и у других разные потребности. Вкусы меняются с затуханием активности гормонов. Но это не значит, что после 50 лет интима нет совсем.

Посвятивший большую часть жизни изучению проблемы “мужчина + женщина”, врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, о чем в постели с любимыми мечтают представители сильного пола разных возрастов.

Юные экспериментаторы

К этой категории эксперт относит всех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. По словам Кульгавчука, молодым людям по большому счету все равно, “где и с кем”. Они не особо разборчивы и готовы бегать за каждой короткой юбкой. Нет так важно качество актов, как их количество. Что поделать — пик сексуальности.

“Чтобы „зацепить“ молодого человека, больше внимания уделяйте спонтанности, загадочности, учитесь удивлять! Необходимо научиться делать эротический массаж, освоить приемы орального секса, в том числе и необычные. Например, используйте дополнительную стимуляцию анальной области”, — поделился с женщинами врач.

Кроме того, Евгений Кульгавчук напомнил, что любого юнца очень важно хвалить. Красивый пресс, нежные руки, креатив — за все, что только придет на ум. Это очень возбуждает.

Разборчивые романтики

В данную категорию входят мужчины от 30 до 45 лет. Сексолог отметил, что все они заботятся прежде не об экспериментах и тайных свиданиях с интимом, а о моральном комфорте. Состоявшиеся ухажеры редко “клюнут” на первую встречную и будут готовы закрутить роман. В этой жизни их мало чем можно удивить. А вот на отзывчивость, доброту и поддержку обратят внимание сразу.