ФОТО | Из одежды — только шляпа! Молодая жена Константина Ивлева показала аппетитную фигуру

47-летний Константин Ивлев вместе с молодой женой отдыхает на Мальдивах. Неожиданно избранница звезды кулинарных шоу опубликовала в личном блоге откровенный снимок. На фото 28-летняя Лера сидит в кресле и рукой придерживает поля шляпы. Больше на возлюбленной шеф-повара ничего нет…

“Любовь к себе — это значит дать себе все самое лучшее, заботиться о себе, ухаживать. Кстати, истина в том, что если женщина не ухаживает за собой, то и мужчина не будет за ней ухаживать. Мужчины все чувствуют. Хорошо найти себе отмазку и жить всю жизнь в иллюзиях. А фото сделано и одобрено мужем”, — подписала публикацию жена Ивлева.

Пользователи Сети осыпали молодую супругу ресторатора комплиментами. Они отметили, что Лера находится в прекрасной форме. “Ослепла от вашей красоты”; “Распечатаю ваш снимок и повешу на холодильник — будет мотивацией”; “Повезло Константину! Жена просто красавица”, — отреагировали подписчики.

Константин и Лера официально узаконили отношения в феврале этого года. Ранее телеведущий был женат на женщине по имени Мария, с которой прожил более 20 лет. С ней ресторатор воспитывает двоих детей — сына Матвея и дочь Марусю.

По слухам, с Марией Ивлев развелся именно из-за Леры. Хейтеры не устают называть молодую избранницу шеф-повара разлучницей. Хотя сама она подобные домыслы опровергает.