“Больная женщина”: Сергей Соседов вновь вытер ноги об Аллу Пугачеву

С середины 90-х за Соседовым закрепилась слава акулы пера и острого на язык журналиста. Он не гнушается самых разных тем при обсуждении звезд. Его критика касается не только таланта артистов, но и их личной жизни. Например, Сергей часто высказывался о мужьях Лолиты и Пугачевой.

К слову, Алла Борисовна — фигура особенная для Соседова. Сейчас его во многом знают как главного критика творчества Примадонны, хотя раньше он был ярым ее поклонником. Журналист восхищался драматическим талантом исполнительницы.

Еще в 2013 году он говорил: “Я считаю, что ей нет равных. Поющих актрис много, а играющих певиц я больше и не знаю. Чтоб певице одинаково хорошо удавались и романсы, и диско-шлягеры и драматические баллады, и трагические, трагикомические, хардроковые вещи — я таких исполнительниц не знаю”.

Сегодня же от Соседова в адрес Пугачевой можно услышать только очередные едкие комментарии. Дифирамбы прошлого были забыты, критик уже давно исключил женщину, которая поет, из списка величайших артисток эстрады. Более того, не стесняется журналист лезть даже в их знаменитую с Максимом Галкиным семью. Сергей считает, что 73-летняя Алла Борисовна уже давно несчастна, а все фотографии звезды в Сети не раскрывают ее по-настоящему и носят показной характер.

“Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается. Я могу судить по своим ощущениям, я сужу по тому, что видят мои глаза и не претендую на истину в последней инстанции. Счастливый человек не обязательно говорит, что он счастлив, а влюбленный человек не обязательно говорит о любви. Все эти рассказы и даже фотографии не есть свидетельство истинного счастья”, — пояснил Соседов.