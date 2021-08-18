Спортсменка Эндла Вахер столкнулась с расизмом: "Нелегко в Эстонии быть с кем-то, кто не является частью этого общества"

“Да, мне приходилось сталкиваться с расизмом, также и во Франции”, — вспомнила Эндла Вахер то время, когда была вместе с Жан-Батистом Алайзом. “В Эстонии также был один небольшой инцидент. Мы были в Хаапсалу, гуляли с Жан-Батистом, и мужчина 50-60 лет, который сидел на скамейке, сказал, мол, уезжай домой и т.д. Точно не помню, но все разрешилось самой собой. Эти инциденты случаются повсюду, не только в Эстонии”, — рассказала она.

“Нелегко в Эстонии быть с кем-то, кто не является частью этого общества. В то же время я сосредотачиваюсь на себе и своем счастье. Люди, которые это комментируют, сами очень несчастны, с ограниченным мышлением. У них много забот в голове, и они живут этим, что, конечно, очень прискорбно. Надеюсь, что у всех будет непредвзятое мнение, тогда жизнь станет проще”.

Эндла также сказала, что на данный момент у нее нет никого конкретно на горизонте: “Иногда мне кто-то попадался на глаза, но в данный момент никого нет на горизонте. Как я уже говорила, я холостая большую часть своей жизни. Я такая свободная душа, в то же время я открыта для всего, что будет происходить”.

“Я не думаю, что у меня высокие требования к партнеру, но я знаю, чего хочу. Если я этого не вижу, то ничего не поделать, и нужно двигаться дальше”, — добавила Вахер.