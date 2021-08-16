16.08.2021, 12:01
АРХИВНОЕ ВИДЕО | Театр “Эстония”, Горка поцелуев и Старый город: Смотрите, как выглядел Таллинн в 1939 году(22)
screenshot - TikTok
На просторах ТикТока распространяется видео, где показаны улочки и здания Таллинна 1939 года. Смотри видео!
Видео стало довольно популярным и набрало более 100 000 просмотров и почти 10 000 лайков.
Однако в комментариях не все пользователи поверили, что это Таллинн. “Это Париж, так к слову..”, — написал пользователь.
“На видео показан театр “Estonia”, пару домов на углу suur-karja и pärnu maantee, гора поцелуев (тоже на pärnu maantee) и старый город”, — ответили пользователю в комментариях.