АРХИВНОЕ ВИДЕО | Театр “Эстония”, Горка поцелуев и Старый город: Смотрите, как выглядел Таллинн в 1939 году

Видео стало довольно популярным и набрало более 100 000 просмотров и почти 10 000 лайков.

Однако в комментариях не все пользователи поверили, что это Таллинн. “Это Париж, так к слову..”, — написал пользователь.

“На видео показан театр “Estonia”, пару домов на углу suur-karja и pärnu maantee, гора поцелуев (тоже на pärnu maantee) и старый город”, — ответили пользователю в комментариях.