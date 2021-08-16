Борис Корчевников раскрыл неожиданную причину своего одиночества

Борис Корчевников долгие годы мечтает о семье и детях. Телеведущий не раз говорил об этом, однако в какой-то момент признался, что перестал считать свое одиночество проблемой. По сей день он так и не встретил ту единственную, с которой мог бы построить семью и обрести долгожданное счастье.

И дело не в том, что Борис слишком разборчив. Девушки у него были. Вот только мама телеведущего их не одобряла. “Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!“ — огорошил он признанием в эфире шоу “Судьба человека” на телеканале Россия 1”.

Еще четыре года назад телеведущий делился, что по-прежнему живет в одной квартире с родительницей. Елена Леонидовна тогда говорила, что желает уже как можно скорее увидеть возле любимого сына достойную избранницу, которая подарит ей внуков. Мама артиста также упоминала, что у Бориса весьма непростой характер. В частности, телеведущий очень религиозен. Посещение храма и церковные службы, чтение священных текстов и соблюдение поста — все это неотъемлемая часть жизни Корчевникова.