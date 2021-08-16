В продажу поступили дополнительные билеты на спектакли Фестиваля “Золотая Маска в Эстонии”, которые ранее были закрыты в связи с ограничениями
Это счастливое для публики стечение обстоятельств не было целью организаторов, Фестиваль представляет в первую очередь интересные, художественно значимые постановки, отражающие движение театрального процесса, его дыхание и пульс. Разнообразие программы обеспечили интересные режиссерские работы и постановочные решения, темы и тексты, столкновение традиций и новаторства, а также разнообразие жанров и видов театрального искусства. Так на афише есть постановка бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена “Танцпол” и “детский уикенд”, в рамках которого детям от 3-х до 12-ти лет предложат 4 спектакля.
Согласно установленному сегодня порядку Перед началом спектаклей будет проводится проверка справок о перенесенном заболевании COVID-19 или прохождении курса вакцинации против COVID-19, вопрос об организации экспресс-тестирования находится в разработке. Организаторы заранее оповестят зрителей о своем решении.
С программой фестиваля можно ознакомится здесь
www.goldenmask.ee
www.piletilevi.ee
Главный спонсор Фестиваля “Золотая Маска в Эстонии” Концерн БЛРТ
Спонсоры показа спектакля “Горбачев” Skinest Group и Spacecom AS