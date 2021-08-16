На открытии HÕFF пошла в ход циркулярная пила

В общей сложности на экранах покажут 30 полнометражных ужастиков, триллеров и фантастических фильмов с пяти континентов, помимо которых в программу вошли также короткометражки и различные мероприятия.

Мэр Хаапсалу Урмас Суклес: "Что может быть ужаснее онлайн-фестиваля? Даже не знаю, но, к счастью, в этом году такой кошмар HÕFF не преследует. Добро пожаловать в Хаапсалу и приятного просмотра!”.