На открытии HÕFF пошла в ход циркулярная пила
Директор фестиваля HÕFF Хельмут Янес и мэр Хаапсалу Урмас Суклес вместо привычного перерезания ленточки распилили металлическую трубу под композицию Slipknot „Psychosocial”.
Затем последовал сеанс комедийного фильма ужасов "Псих-расчленитель", снятого канадским режиссером Стивеном Констански и открывшего фестиваль.
В общей сложности на экранах покажут 30 полнометражных ужастиков, триллеров и фантастических фильмов с пяти континентов, помимо которых в программу вошли также короткометражки и различные мероприятия.
Мэр Хаапсалу Урмас Суклес: "Что может быть ужаснее онлайн-фестиваля? Даже не знаю, но, к счастью, в этом году такой кошмар HÕFF не преследует. Добро пожаловать в Хаапсалу и приятного просмотра!”.
Фестиваль завершится в воскресенье вечером самым ожидаемым комедийным ужастиком года "Жена Джейкоба", снятым американским режиссером Трэвисом Стивенсоном.
С 15 по 22 августа подборку фильмов можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре PÖFF.