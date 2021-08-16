Театральный центр Vaba Lava в Нарве впервые организует в Нарве "Международный театральный фестиваль Свободы"

Город Нарва — самое правильное место для организации международного фестиваля именно на такую тему — Нарва расположена на границе двух разных цивилизаций — с одной стороны, свободный мир заканчивается в Нарве, а с другой стороны, это отправная точка свободного мира.

Спектакли фестивальной программы будут показаны в разных местах Нарвы: в театральном центре Vaba Lava, в Доме культуры “Ругодив” и на территории Кренгольмской мануфактуры.

Суббота, 14 августа

19:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)

Площадка Linda 2-4, Нарва.

Воскресенье, 15 августа

17:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)

Площадка Linda 2-4, Нарва.

Понедельник, 16 августа

19:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)

Площадка Linda 2-4, Нарва.

Вторник, 17 августа

16:00 Жри! КОПРОДУКЦИЯ: театральная компания “Второе действие” ( Россия) и Фестиваль современного искусства steirischerherbst (Грац, Австрия), площадка Кренгольмская мануфактура, Joala 21, Нарва. На территории Кренгольма обязательно нужно иметь при себе документ удостоверяющий личность.

19:00 Открытие фестиваля (Vaba Lava Black Box, Linda 2). Бесплатно!

19:00 Человек из КГБ (копродукция Vaba Lava и Эстонского национального музея, Эстония)

площадка Vaba Lava в Нарве, Linda 2.

19:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)

Площадка Linda 2-4, Нарва.

21:30 Заключение театральных критиков прошедших спектаклей

(Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!

22:30 Вечеринка по случаю открытия: Концерт Philly Joe’s / JT Conception

(Vaba Lava в Нарве кафе No2 и Культурный двор, Linda 2). Бесплатно!

Среда, 18 августа

11:30 Дискуссия.Тема: Россия, модератор Рейн Ланг, участвуют Мариус Ивашкявичюс, Елена Ковальская (директор Центра им. Вс. Мейерхольда, Россия), Марина Давыдова (театральный продюсер и критик, Россия) и Марина Дмитревская (театральный критик и преподаватель, Россия), беседа на русском языке с переводом, (Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!