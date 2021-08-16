Театральный центр Vaba Lava в Нарве впервые организует в Нарве "Международный театральный фестиваль Свободы"(3)
Город Нарва — самое правильное место для организации международного фестиваля именно на такую тему — Нарва расположена на границе двух разных цивилизаций — с одной стороны, свободный мир заканчивается в Нарве, а с другой стороны, это отправная точка свободного мира.
Спектакли фестивальной программы будут показаны в разных местах Нарвы: в театральном центре Vaba Lava, в Доме культуры “Ругодив” и на территории Кренгольмской мануфактуры.
Суббота, 14 августа
19:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)
Площадка Linda 2-4, Нарва.
Воскресенье, 15 августа
17:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)
Площадка Linda 2-4, Нарва.
Понедельник, 16 августа
19:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)
Площадка Linda 2-4, Нарва.
Вторник, 17 августа
16:00 Жри! КОПРОДУКЦИЯ: театральная компания “Второе действие” ( Россия) и Фестиваль современного искусства steirischerherbst (Грац, Австрия), площадка Кренгольмская мануфактура, Joala 21, Нарва. На территории Кренгольма обязательно нужно иметь при себе документ удостоверяющий личность.
19:00 Открытие фестиваля (Vaba Lava Black Box, Linda 2). Бесплатно!
19:00 Человек из КГБ (копродукция Vaba Lava и Эстонского национального музея, Эстония)
площадка Vaba Lava в Нарве, Linda 2.
19:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)
Площадка Linda 2-4, Нарва.
21:30 Заключение театральных критиков прошедших спектаклей
(Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
22:30 Вечеринка по случаю открытия: Концерт Philly Joe’s / JT Conception
(Vaba Lava в Нарве кафе No2 и Культурный двор, Linda 2). Бесплатно!
Среда, 18 августа
11:30 Дискуссия.Тема: Россия, модератор Рейн Ланг, участвуют Мариус Ивашкявичюс, Елена Ковальская (директор Центра им. Вс. Мейерхольда, Россия), Марина Давыдова (театральный продюсер и критик, Россия) и Марина Дмитревская (театральный критик и преподаватель, Россия), беседа на русском языке с переводом, (Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
13:00 Фильм “Heroes of the fourth turning” (Wilma Theater, США), (Vaba Lava студийный зал, Linda 2). Бесплатно!
14:00 Жри! КОПРОДУКЦИЯ: театральная компания “Второе действие” ( Россия) и Фестиваль современного искусства steirischerherbst (Грац, Австрия), площадка Кренгольмская мануфактура, Joala 21, Нарва. На территории Кренгольма обязательно нужно иметь при себе документ удостоверяющий личность.
18:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)
Площадка Linda 2-4, Нарва.
19:00 Фильм “Heroes of the fourth turning” (Театр Вильма, США), (Vaba Lava студийный зал, Linda 2). Бесплатно!
20:30 Заключение театральных критиков прошедших спектаклей
(Vaba Lava Narva кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
22:30 Philly Joe’s/Kruglov/Sooöör Kvartett (Vaba Lava Narva кафе No2 и Культурный двор, Linda 2). Бесплатно!
Четверг, 19 августа
11:00 Дискуссия. Тема: Средняя Азия, модератор Рейн Ланг, участвуют Олжас Жанайдаров (директор фестиваля Драма.KZ, Казахстан), Ирина Бхарат (директор международных программ театра “Ильхом”, Узбекистан) беседа на русском языке с переводом (Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
12:00 Лекция Марии Давыдовой “Новые технологии в современном театре” (на английском языке, Vaba Lava студийный зал, Linda 2). Бесплатно!
13:00 Украинский фильм “Bad roads”, режиссер и сценарист Наталья Ворожбит (Vaba Lava студийный зал, Linda 2). Бесплатно!
16:00 Sacra Hungarica (театр Studio K, Венгрия). Площадка Кренгольмская мануфактура, Joala 21. На территории Кренгольма обязательно нужно иметь при себе документ удостоверяющий личность.
19:00 Ошибка 403 (театральный центр Vaba Lava, Эстония)
площадка Нарва, Linda 2.
19:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония)
площадка Linda 2-4, Нарва.
20:30 Заключение театральных критиков прошедших спектаклей (Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
22:00 Philly Joe’s/ Tobias Tammearu trio “Bivium” (Vaba Lava в Нарве кафе No2 и Культурный двор, Linda 2). Бесплатно!
Пятница, 20 августа
11:30 Дискуссия. Тема: Украина и Беларусь, модератор Тоомас Кихо, участвуют Мариус Ивашкявичюс, Николай Халезин и Наталья Коляда (руководители Свободного театра в Беларуси) и Ярослава Кравченко (продюсер и основатель “Дикого театра”, Украина), (Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
13:00 Кантград (Театр.doc, Россия) площадка Кренгольмская мануфактура, Joala 21. На территории Кренгольма обязательно нужно иметь при себе документ удостоверяющий личность.
16:00 Ровеган (копродукция ARENA & REPLIKA, Румыния) площадка Vaba Lava Black Box, Linda 2.
17:00 Кантград (Театр.doc, Россия) площадка Кренгольмская мануфактура, Joala 21. На территории Кренгольма обязательно нужно иметь при себе документ удостоверяющий личность.
18:00 Заключение театральных критиков прошедших спектаклей (Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
19:00 Праздник песни, посвященный 30-летию восстановления независимости “Sõida tasa üle silla” (Нарвский парк, посвященный 100-летию ЭР, Puškini 32C). Бесплатно!
Суббота 21 августа
11:30 Дискуссия. Тема: Польша и Венгрия, модератор Хенрик Калмет, участвуют польский режиссер Павел Штарбовски (Театр “Повшехны”, Польша) и Beáta Barda (руководитель театрального центра Trafö), беседа на английском языке с переводом
(Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
14:00 Украинский фильм “Bad roads”, режиссер и сценарист Наталья Ворожбит (Vaba Lava студийный зал, Linda 2). Бесплатно!
16:00 Невидимые семьи (театр “Филомела”, Россия)
плодащка Vaba Lava Black Box, Linda 2.
18:00 Mein Kampf (Театр “Повшехны”, Польша)
площадка Дом культуры “Ругодив”, Puškini 8, Нарва.
21:00 Заключение театральных критиков прошедших спектаклей (Vaba Lava Narva кафе No2, Linda 2). Бесплатно!
22:30 Группа AVENUE (Vaba Lava в Нарве кафе No2 и Культурный двор, Linda 2). Бесплатно!