В Хааберсти на концерте посвященном Дню восстановления независимости выступит ансамбль PS Troika

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, 20 августа минует ровно 30 лет со Дня восстановления независимости страны и уже более одного поколения выросло в свободной Эстонии. “Несмотря на сложное время, хотим отметить этот важный день вместе с жителями. На концерте выступит популярный в то время ансамбль PS Troka. В программе будут исполнены известные песни, так что у гостей мероприятия будет возможность подпевать артистам”, — сказал Сильянов и добавил, что исходя из распоряжений правительства, посетители концерта, старше 18 лет, должны перед входом предоставить один из трех документов: сертификат о полной вакцинации, сертификат об отрицательном результате PCR теста на коронавирус или сертификат об отрицательном результате теста на антиген, если посетитель болел коронавирусом в предшествующие, то нужно предоставить соответствующую справку о том, что он переболел и на данный момент здоров.

“Гости, у которых нет сертификата о вакцинации, перенесенной болезни или сданном отрицательном тесте, смогут воспользоваться возможность экспресс-тестирования, данная услуга будет бесплатной для гостей мероприятия. Для участия в мероприятии результат теста должен быть негативным”, — пояснил Сильянов и добавил, что на мероприятие следует прийти за 20 минут до начала, чтобы успеть перед входом пройти необходимый контроль.