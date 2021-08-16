Культура
16.08.2021, 17:30

В Хааберсти на концерте посвященном Дню восстановления независимости выступит ансамбль PS Troika

 
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В четверг, 19 августа в 19.00 во дворе Дневного центра Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24). состоится концерт приуроченный ко Дню восстановления независимости Эстонской Республики, на котором выступит популярный ансамбль PS Troika. Концерт бесплатный.

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, 20 августа минует ровно 30 лет со Дня восстановления независимости страны и уже более одного поколения выросло в свободной Эстонии. “Несмотря на сложное время, хотим отметить этот важный день вместе с жителями. На концерте выступит популярный в то время ансамбль PS Troka. В программе будут исполнены известные песни, так что у гостей мероприятия будет возможность подпевать артистам”, — сказал Сильянов и добавил, что исходя из распоряжений правительства, посетители концерта, старше 18 лет, должны перед входом предоставить один из трех документов: сертификат о полной вакцинации, сертификат об отрицательном результате PCR теста на коронавирус или сертификат об отрицательном результате теста на антиген, если посетитель болел коронавирусом в предшествующие, то нужно предоставить соответствующую справку о том, что он переболел и на данный момент здоров.
“Гости, у которых нет сертификата о вакцинации, перенесенной болезни или сданном отрицательном тесте, смогут воспользоваться возможность экспресс-тестирования, данная услуга будет бесплатной для гостей мероприятия. Для участия в мероприятии результат теста должен быть негативным”, — пояснил Сильянов и добавил, что на мероприятие следует прийти за 20 минут до начала, чтобы успеть перед входом пройти необходимый контроль.

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