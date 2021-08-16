Русский театр представит “антикризисную” премьеру — трагикомедию абсурда “МРОЖЕК”!

Лучшее лекарство от отчаянья — смех. В такую парадоксальную и упрощённую формулу можно было бы уложить феномен театра абсурда, ярчайшим представителем которого является польский писатель, драматург и эссеист Славомир Мрожек. Действительно, переживая затянувшийся кризис, оказавшись в безвыходном положении, вдруг понимаешь, что, как бы абсурдно это ни звучало, оттолкнуться от дна можно лишь рассмеявшись.

Сегодня, в непростой период, который все мы переживаем, исследовать природу абсурда решили режиссеры проекта “МРОЖЕК” Виктор Марвин и Дмитрий Косяков. “МРОЖЕК” — спектакль-диптих, состоящий из двух одноактных пьес “В открытом море” и “Кáроль”. Обе пьесы — попытка автора проанализировать поведение человека перед лицом опасности.

Троим героям пьесы “В открытом море” после кораблекрушения удаётся уцелеть на небольшом плоту. Вскоре они обнаруживают, что запасы провизии подошли к концу. Значит, чтобы спастись придётся съесть одного из них. Но кто согласится принести себя в жертву?

В пьесе “Кáроль” на приём к доктору окулисту приходят безобидные с виду дедушка с внуком. Вот только они с оружием и ищут некоего Кароля. И доктор должен им в этом помочь. Но как? Тем более, что доктор, возможно, и является тем самым Каролем.

В стремлении найти выход герои каждой из этих историй доходят ad absurdum (“до абсурда” — lat.) И чем более комично и абсурдно развиваются события, тем более реальной и жуткой становится действительность.

Как изрёк однажды Тертуллиан: credo quia absurdum (“Верую, ибо абсурдно” — lat.).