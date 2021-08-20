Шоубиз
20.08.2021, 12:02

ФОТО | Красиво и женственно! Певица Лийс Лемсалу поделилась сексуальным снимком

 
SUME festival 2021, päev 2
SUME festival 2021, päev 2
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Певица Лийс Лемсалу снова порадовала подписчиков в Инстаграме очень женственной и сексуальной фотографией.

В конце апреля Лемсалу присоединилась к международной звукозаписывающей компании Warner Music, пишет Kroonika.

Новость была неожиданной, потому что за долгие годы Лийс самостоятельно превратилась в одного из самых известных артистов Эстонии. “Хотя у меня уже есть сильная аудитория и фан-база в Эстонии, мне очень интересно посмотреть, куда меня приведет это сотрудничество и что мы будем делать”, — объяснила Лийс решение присоединиться к крупной звукозаписывающей компании.

“Я очень, очень давно не работала с крупными звукозаписывающими компаниями… Так что это прекрасная возможность попробовать что-то новое в моей карьере”, — сказала Лийс.

В эту же звукозаписывающую компанию входят всемирно известные исполнители Эд Ширан, Мадонна, Дэвид Гетта, Шер и другие.

Оставить комментарий Читать комментарии