ФОТО | Красиво и женственно! Певица Лийс Лемсалу поделилась сексуальным снимком

Новость была неожиданной, потому что за долгие годы Лийс самостоятельно превратилась в одного из самых известных артистов Эстонии. “Хотя у меня уже есть сильная аудитория и фан-база в Эстонии, мне очень интересно посмотреть, куда меня приведет это сотрудничество и что мы будем делать”, — объяснила Лийс решение присоединиться к крупной звукозаписывающей компании.