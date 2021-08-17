Шоубиз
17.08.2021, 11:05

Первый канал удивил подбором звездных тренеров юбилейного сезона “Голоса”

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screenshot - youtube
Поклонники уже заждались нового сезона любимого шоу “Голос”. Но еще больше они заждались мэтра отечественной сцены Александра Градского, который последние годы не участвовал в проекте и даже заявлял, что ушел оттуда навсегда. Но на юбилейный, десятый сезон вернулся, — радуется “СтарХит”. И не только он.

Первый канал объявил о том, кто будет сидеть в креслах наставников ближайшие месяцы. В этот раз решили не экспериментировать и посадить “тот самый” состав: Диму Билана, Пелагею, Александра Градского и Леонида Агутина. “Это золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью”, — говорится в официальном сообщении.

Продюсеры сообщают, что новые конкурсанты прошли очные кастинги с участием тысяч человек. Вскоре самые талантливые примут участие в юбилейном сезоне. Всего будет 120 участников: из них 18 не успели пройти отбор и выступить в прошлом сезоне. На сцене можно будет увидеть не только профессиональных музыкантов, но и любителей, например, лингвистов, электромонтеров, юристов и дознавателя в полиции.

Ведущим проекта по-прежнему будет Дмитрий Нагиев. Старт нового сезона намечен на сентябрь.

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