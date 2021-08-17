Первый канал удивил подбором звездных тренеров юбилейного сезона “Голоса”

Первый канал объявил о том, кто будет сидеть в креслах наставников ближайшие месяцы. В этот раз решили не экспериментировать и посадить “тот самый” состав: Диму Билана, Пелагею, Александра Градского и Леонида Агутина . “Это золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью”, — говорится в официальном сообщении.

Продюсеры сообщают, что новые конкурсанты прошли очные кастинги с участием тысяч человек. Вскоре самые талантливые примут участие в юбилейном сезоне. Всего будет 120 участников: из них 18 не успели пройти отбор и выступить в прошлом сезоне. На сцене можно будет увидеть не только профессиональных музыкантов, но и любителей, например, лингвистов, электромонтеров, юристов и дознавателя в полиции.