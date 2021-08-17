Ольга Шукшина раскрыла страшный диагноз матери

В ноябре 2018-го Бари Каримович и Лидия Николаевна узаконили брак после 25 лет дружбы. Этот факт поверг в шок младшую дочь Василия Шукшина, которая считает, что мама серьезно больна и до конца не понимает, что происходит вокруг нее.

“Алибасов и его близкие обвели маму вокруг пальца, и после этого она говорит, что прощает Бари! Он мне на глазах у всех говорил: “Сдохни, тварь!”, а мама брала его за ручку и уходила. Картина маслом. Но Бог все видит. Сейчас скандала нет. Я поставила маме условие: чтобы этот человек ни при каких условиях не переступал порог квартиры моего отца!” — поделилась 52-летняя Ольга Шукшина на передаче “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым на канале “Россия 1”.

Ольга Васильевна уверена, что Бари Каримович намеревался заполучить лавры ее покойного отца.

“Мама дала Алибасову пропуск на это. Он так мечтает лечь на Новодевичье кладбище, к Василию Макаровичу! Бари крутит мамой, как хочет. А как ведет себя его сын, он настоящий психопат! Мама не полюбила Бари Каримовича, объясню, почему. Когда она начинает говорить про то, что с ней было, она проваливается в воспоминания и может поведать о каждой детали. Но когда я спрашиваю ее о вчерашних событиях, она не понимает, о чем речь. Я не побоюсь назвать это деменцией и, прежде всего, потерей памяти. Знаете, как-то она два раза сказала, что Алибасов напоминает ей Шукшина… Окружающие вздрогнули после этих слов. У мамы есть проблемы с логикой, критическим мышлением”, — рассуждает Шукшина-младшая.

Ольга Шукшина надеялась, что на помощь матери придет ее сестра Мария, но этого не случилось. “Маша просто заперлась в своем “бункере”, — вздыхает младшая дочь Лидии Николаевны.