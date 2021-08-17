Никита Джигурда об интиме с Анастасией Волочковой: “Она суперсексуальная!”

Сейчас Джигурда состоит в отношениях с Мариной Анисиной и даже не думает об измене. Что касается Волочковой, с которой артисту то и дело приписывают роман, то она не прельщает его в качестве сексуальной партнерши.

“Я бы не рискнул вступать с ней в контакт, потому что Настька — суперсексуальная. Сейчас я ее уже не потяну. Вот, если бы лет 20 назад, тогда бы потянул. А сейчас я уже — матерый волк. Хотя первые пять лет с Маринкой у нас была почти ежедневная духовная Камасутра с ежедневными оргазмами с ее стороны. Ее мама говорила: “Джигурда ее околдовал, превратил в душечку!” Маринка и сама призналась, что только со мной она почувствовала себя женщиной, а не спортсменкой”, — отмечает 60-летний актер.

Никита Борисович надеется, что Анастасии удастся встретить достойного спутника жизни. Он даже готов помочь ей найти обеспеченного кавалера.

“В прошлом году у нас в Греции был один миллионер, которому Настя очень нравилась. Мы их даже пытались свести. Но Волочкова категорически отказалась, посмотрев его фотографии. Он ей просто не понравился внешне. Анисина у меня такая же. Ей делали предложения такие крутые ребята, но она всем отказывала, потому что они ей не нравились. Мне ее мама раньше говорила: “Ты кто такой?”. Она хотела как на “Титанике” через дочку войти в высшее общество. Не получилось: Маринка выбрала Джигурду. Что касается Насти, то будем продолжать поиски”, — поделился Джигурда в интервью “Собеседнику”.