Певица МакSим вновь попала к врачам. Что произошло?

Певица МакSим легла на реабилитацию в Подмосковье. Она пробудет там почти месяц. Артистку выписали 13 августа. Знаменитость настояла на том, чтобы сперва поехать домой. Так сильно звезда хотела увидеть дочек. “Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего”, — отмечала менеджер артистки Яна Богушевская.

И вот теперь певица отправилась в реабилитационный центр. На протяжении 21 дня специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после комы, передает Mash.

Однако помощница МакSим опровергла эту информацию и заявила, что звезда остается дома на реабилитации, где она получает всю необходимую после болезни помощь специалистов. “Это ложная информация. Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает”, — цитирует ТАСС Маргариту Соколову.

К слову, после длительного пребывания в коме МакSим придется восстанавливать память. Как рассказывала менеджер звезды, тяжелая болезнь дала осложнения. “Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани”, — делилась Яна.

Вокалистка сама не ходит, потому передвигается в инвалидной коляске. “При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять”, — отмечала помощница.