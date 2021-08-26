5 способов проверить, что она точно согласна заняться с тобой сексом

В наши дни за такие “братия силой” можно схлопотать не только ненависть девушки, но и вполне реальный уголовный срок. Да и вообще, тебе же не нужно объяснять, что согласие должно быть громким, четким и обоюдным? Ты и сам это понимаешь. Поэтому переходим к конкретике.

Сейчас мы расскажем тебе о пяти способах, которые помогут проверить, что девушка точно хочет и готова заняться с тобой сексом. Взяли мы эти способы не из богатого воображения, а из книжки “Размытые границы: переосмысляем секс, власть и согласие во время учебы” (Blurred Lines: Rethinking Sex, Power, and Consent on Campus) автора Ванессы Григориадис.

Несмотря на то что книга посвящена современным студентам, описанные в ней ситуации и правила универсальны и вполне применимы по отношению к взрослой жизни.

Итак, как же проверить, что девушка хочет и готова заняться с тобой сексом?

Не предлагай сразу после свидания ехать к тебе

Вечер подошел к концу, и тебе завтра рано вставать, да и вообще, чего тянуть волынку. “Ко мне или к тебе?” Этому вопросу, предшествовавшему началу миллиардов отношений, пора на покой. Дело в том, что вопрос слишком агрессивный и не оставляет девушке выбора.

Если ты ей нравишься, но она еще не готова ехать “к тебе или ко мне”, она все равно почувствует себя обязанной поехать. А если хочет провести этот вечер одна или, по крайней мере, без тебя, ей придется тебе отказать и вы оба почувствуете себя глупо. Особенно ты: тебе же отказали.

Так что в конце свидания задавай другой вопрос: “Уже поздно. Какие у тебя планы?” Так ты оставляешь девушке пространство для маневра. Поверь, если она захочет провести с тобой ночь, она ее с тобой проведет.

Всегда встречайся с девушкой в кафе или в баре, даже если уверен, что вы займетесь сексом

Конечно, приятно медитировать на диване в позе холостяка, приветствующего пиво в ожидании девушки, которая едет к тебе заниматься сексом. Но безопаснее — для всех заметь! — оторваться от дивана, прилично одеться и встретиться с девушкой в баре или кафе.