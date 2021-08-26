5 способов проверить, что она точно согласна заняться с тобой сексом(4)
В наши дни за такие “братия силой” можно схлопотать не только ненависть девушки, но и вполне реальный уголовный срок. Да и вообще, тебе же не нужно объяснять, что согласие должно быть громким, четким и обоюдным? Ты и сам это понимаешь. Поэтому переходим к конкретике.
Сейчас мы расскажем тебе о пяти способах, которые помогут проверить, что девушка точно хочет и готова заняться с тобой сексом. Взяли мы эти способы не из богатого воображения, а из книжки “Размытые границы: переосмысляем секс, власть и согласие во время учебы” (Blurred Lines: Rethinking Sex, Power, and Consent on Campus) автора Ванессы Григориадис.
Несмотря на то что книга посвящена современным студентам, описанные в ней ситуации и правила универсальны и вполне применимы по отношению к взрослой жизни.
Итак, как же проверить, что девушка хочет и готова заняться с тобой сексом?
Не предлагай сразу после свидания ехать к тебе
Вечер подошел к концу, и тебе завтра рано вставать, да и вообще, чего тянуть волынку. “Ко мне или к тебе?” Этому вопросу, предшествовавшему началу миллиардов отношений, пора на покой. Дело в том, что вопрос слишком агрессивный и не оставляет девушке выбора.
Если ты ей нравишься, но она еще не готова ехать “к тебе или ко мне”, она все равно почувствует себя обязанной поехать. А если хочет провести этот вечер одна или, по крайней мере, без тебя, ей придется тебе отказать и вы оба почувствуете себя глупо. Особенно ты: тебе же отказали.
Так что в конце свидания задавай другой вопрос: “Уже поздно. Какие у тебя планы?” Так ты оставляешь девушке пространство для маневра. Поверь, если она захочет провести с тобой ночь, она ее с тобой проведет.
Всегда встречайся с девушкой в кафе или в баре, даже если уверен, что вы займетесь сексом
Конечно, приятно медитировать на диване в позе холостяка, приветствующего пиво в ожидании девушки, которая едет к тебе заниматься сексом. Но безопаснее — для всех заметь! — оторваться от дивана, прилично одеться и встретиться с девушкой в баре или кафе.
Нет, конечно, если вы уже много лет существуете в гостевом формате, все в порядке. Но с новой знакомой нужно быть втройне осторожным. Ты удивишься, но, даже если девушка сообщила, что едет к тебе заниматься сексом, это не значит, что, приехав, она захочет заниматься сексом.
Лучше встретиться на нейтральной территории и задать там ей вопрос из предыдущего пункта. Так у вас точно не будет разночтений.
Заранее проговорите с девушкой, как именно вы будете заниматься сексом
Да, неромантично. Да, никаких сюрпризов. Да, рационально. С другой стороны, шансы быть обвиненным в изнасиловании заметно снижаются — это ли не романтика? Да и обсуждение будущего секса при правильном подборе слов вполне может сойти за прелюдию.
Старайся использовать так называемые “я-сообщения” и интересоваться, что любит девушка. Например: “Я люблю перед сексом послушать Симфонию №9 Шуберта и не признаю никаких поз, кроме миссионерской на боку. А ты что любишь?”
И уж точно не пытайся уговорить ее на то, в чем она сомневается. “Да ладно, как это не любишь анальный секс? Будет весело, обещаю!” Нет-нет, даже не пытайся. Пусть она выберет, что ей нравится, а ты решишь, подходит ли это тебе.
Кстати, пролить свет на ее выбор может наша статья “Что женщины на самом деле думают о самых популярных сексуальных позах”.
Во время секса постоянно проверяй, все ли в порядке
Спрашивай: “Тебе нравится так?”, “А так?”, “А без языка?” Это не только абсолютно нормально, но и заводит. Создает, не побоюсь этих слов, ощущение духовной близости между партнерами.
Если ты привык сурово молчать во время секса, время переучиваться. Попробуй озвучивать вопросы наедине с собой, когда мастурбируешь. Так ты привыкнешь к звуку собственного голоса в интимные моменты жизни, и он не будет портить тебе сексуальное настроение.
Если девушка говорит “нет”, это значит “нет”
Нет, она не хочет, чтобы ты ее добивался. Нет, она тебя не дразнит. Нет, она не хочет, чтобы ты вел себя “как мужик”. Нет, она не передумает, и нет, настроение у нее не поменяется. Если девушка говорит “нет” (на любом этапе встречи), все, что ты можешь и должен сделать, — это отступить.
Да, даже если она тебя дразнит и хочет, чтобы ты вел себя “как мужик” (ну мало ли какие фантазии у людей?), ты должен воспринимать “нет” как строгое “нет”. Никаких допущений.
Вежливо попрощайся (если вы еще в баре), или вызови девушке такси (если вы уже у тебя), или уходи в ночь (если ты у нее). В любом случае последнее, что в этой ситуации стоит делать, — переубеждать. “Нет” значит “нет”. Точка.