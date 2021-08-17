Избранницу-миллионершу Прохора Шаляпина госпитализировали с COVID-19

Женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе. “Всех забрали на скорой. Я остался один”, — признался он.

Ранее, когда Дэвис пыталась лечиться дома, Шаляпин возмущался дороговизной лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 в США. Он жаловался, что при отсутствии страховки лечение может стоить от 17 до 60 тыс. евро.

“Выставляется такой счет, если человек попадет в больницу с COVID-19 в зависимости от тяжести. То есть, вы понимаете, мне болеть здесь нельзя! Я не застрахован”, — уточнял он. Но Прохора утешает, что он хотя бы привит, и шанс заражения ниже.