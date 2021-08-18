Довлатова рассказала о романе с женатым Нагиевым

В итоге Нагиев спросил у Довлатовой, не поможет ли она ему устроиться на ту же радиостанцию, где работала сама. Алла поспособствовала тому, чтобы Дмитрий стал ее коллегой, после чего у них закрутился роман, однако Довлатова и не предполагала, что ее избранник женат и растит сына. А когда узнала, то устроила скандал. Лишь со временем звезды помирились и договорились остаться добрыми приятелями ради общей работы. Однако позже на радиостанцию пришла работать супруга Нагиева — Алиса Шер.