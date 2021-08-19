Немедленное увольнение и отказ оплатить счет: Бригитте Сюзанне Хунт обвинили в хамском обращении с официантом

Недавно в адрес девушки поступило весьма шокирующее обвинение, которое, по словам Хунт, является ложью.

А именно, Хунт обвинили в том, что она вместе с друзьями потребовала уволить официанта в одном из местных заведений Тарту, потому что он был некомпетентным и глупым. Компания Хунт также якобы отказалась оплатить счет, заявив, что они известные люди.

Как видно по истории в Инстаграме Хунт, портал Elu24 обратился к ней, написав следующее: “До нас дошел слух, что вчера вы были с подругами на берегу реки Эмайыги в Тарту (вероятно, в Riffen, как видно из историй в Инстаграме). Вы якобы потребовали немедленного увольнения официанта, потому что посчитали его некомпетентным и глупым. Вы также якобы отказались оплатить счет, заявив, что вы знаменитости и прорекламируете это место.

Как ты это прокомментируешь?”

Когда Бригитте узнала о таком обвинении, она ответила: “Это на 10000% совершенно неверно. Так надоело, что придумывают эти вещи. У нас нигде не было конфликтов с официантами. Мы везде платили и также оставляли чаевые. В большинстве случаев, если есть какая-то проблема, где дым, там и огонь, но вчера такого не было”.