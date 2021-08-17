Подборка самых свежих новинок кино в Forum Cinemas

Негативный результат теста на Covid-19 (экспресс-тест на антиген или ПЦР тест)

- Действующая справка о вакцинации

- Справку о том, что человек переболел COVID-19

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Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпускает на экраны научно-фантастический триллер, в главных ролях которого снялись Хью Джекман, Ребекка Фергюсон и Тандиве Ньютон. Ник Баннистер, частный детектив, чье поле деятельности — человеческий разум. Он исследует привлекательное в своей мрачности прошлое и помогает клиентам заново переживать забытые воспоминания. Но его жизнь резко меняется с приходом новой клиентки Мэй. Обычная задача — найти воспоминания — превращается в опасное наваждение. Стремясь узнать правду, он раскрывает жестокий заговор и должен теперь ответить на вопрос: как далеко мы готовы зайти, чтобы удержать тех, кого любим?

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Новый приключенческий мультфильм о бесстрашных щенках, которые бросают вызов здому мэру города Приключений — Хамдингеру. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

Мультфильм на русском языке будет в прокате с 26 августа!

Необычный триллер об охотнике за трюфелями, который живет один в дикой Орегонской пустыне. Когда его любимую свинью похищают неизвестные люди, леснику приходится броситься на её поиски и столкнуться лицом к лицу со своим прошлым.