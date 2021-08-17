На "Фестивале Свободы” в Нарве можно прокатиться на беспилотном автобусе

По словам члена правления Auve Tech Мари-Ли Клаатс, автобус дает посетителям редкую возможность приехать прямо на фестиваль , не беспокоясь о парковке. “Цель автобуса — сделать городской пейзаж более зеленым и ориентированным на людей. Мы считаем, что в конечном итоге города предназначены в первую очередь для людей, а не для лабиринта огромных автостоянок и перекрестков, вызванных автомобильными лавинам”, — сказала Клаатс.

В течение всего фестиваля, со вторника по субботу, можно прокатиться на беспилотном автобусе. На данный момент для поездок запланировано два временных периода: с 10:00 до 13:00 и с 17:30 до 19:00, в зависимости от спроса и движения любителей театра, расписание может измениться. Автобус курсирует между гостиницей "Нарва" и фестивальной площадкой, остановки — перед гостиницей "Нарва" и на задней парковке Vaba Lava.