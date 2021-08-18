ИНТЕРВЬЮ | Лидер группы “Русский Размер” Дмитрий Копотилов: “С Эстонией у нас сложилась взаимная любовь”

— Вы очень часто приезжаете в Эстонию с концертами. Почему сложилась такая любовь?

— Мы приезжали бы ещё чаще, но, к огромному сожалению, на мир обрушился коронавирус. Это он сейчас мешает нам видеться. Но в этот раз мы готовы к встрече. Я переболел, и довольно непросто, с реанимацией, Игорь (участник группы) и Саня (звукорежиссер) привились, а Ира (директор группы) болела со мной вместе, в одной больничной палате.

Я думаю, с Эстонией у нас сложилась взаимная любовь. И у каждого по отдельности, и у группы "Русский размер" в целом. У нас много хороших друзей в Эстонии. И мы всегда рады и счастливы побродить по улицам, посидеть в ресторанчиках, побыть среди людей, а вечером сыграть в клубе.

— Какая поездка в Эстонию была самой запоминающейся?

— В Эстонии нам всегда хорошо и нескучно. У нас гора фото- и видеосъёмок разных лет лежит дома. А сегодня мне вспомнилась самая первая наша поездка в Таллинн. Это было в 1995 году на фестивале Rock Summer. Был яркий солнечный июльский день. Мы провели его, конечно же, в Старом Городе, а вечером в хорошей компании музыкантов выступали на Певческом.. Были В. Кузьмин, Simple Minds, M-People, Eyes in Acid, "Сектор газа", музыканты из Англии, Эстонии, Голландии, США, Швеции, Финляндии, Латвии, Швейцарии, были даже из Новой Зеландии и Австралии.

— В какие европейские станы вы также часто ездите?

— Мы побывали в разных странах. Часто подолгу почти жили в Германии, много раз катались по США, выступали в Лондонских клубах, в Голландии, Франции, в Финляндии... Сейчас с поездами, конечно, всё перевёрнуто с ног на голову. К сожалению, во всём мире так. Непонятно, чем и когда всё закончится, куда приведёт нас всех...

— Вашей группе уже 30 лет. В какие годы были переломные моменты, самые тяжелые годы?