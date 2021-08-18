ИНТЕРВЬЮ | Лидер группы “Русский Размер” Дмитрий Копотилов: “С Эстонией у нас сложилась взаимная любовь”
— Вы очень часто приезжаете в Эстонию с концертами. Почему сложилась такая любовь?
— Мы приезжали бы ещё чаще, но, к огромному сожалению, на мир обрушился коронавирус. Это он сейчас мешает нам видеться. Но в этот раз мы готовы к встрече. Я переболел, и довольно непросто, с реанимацией, Игорь (участник группы) и Саня (звукорежиссер) привились, а Ира (директор группы) болела со мной вместе, в одной больничной палате.
Я думаю, с Эстонией у нас сложилась взаимная любовь. И у каждого по отдельности, и у группы "Русский размер" в целом. У нас много хороших друзей в Эстонии. И мы всегда рады и счастливы побродить по улицам, посидеть в ресторанчиках, побыть среди людей, а вечером сыграть в клубе.
— Какая поездка в Эстонию была самой запоминающейся?
— В Эстонии нам всегда хорошо и нескучно. У нас гора фото- и видеосъёмок разных лет лежит дома. А сегодня мне вспомнилась самая первая наша поездка в Таллинн. Это было в 1995 году на фестивале Rock Summer. Был яркий солнечный июльский день. Мы провели его, конечно же, в Старом Городе, а вечером в хорошей компании музыкантов выступали на Певческом.. Были В. Кузьмин, Simple Minds, M-People, Eyes in Acid, "Сектор газа", музыканты из Англии, Эстонии, Голландии, США, Швеции, Финляндии, Латвии, Швейцарии, были даже из Новой Зеландии и Австралии.
— В какие европейские станы вы также часто ездите?
— Мы побывали в разных странах. Часто подолгу почти жили в Германии, много раз катались по США, выступали в Лондонских клубах, в Голландии, Франции, в Финляндии... Сейчас с поездами, конечно, всё перевёрнуто с ног на голову. К сожалению, во всём мире так. Непонятно, чем и когда всё закончится, куда приведёт нас всех...
— Вашей группе уже 30 лет. В какие годы были переломные моменты, самые тяжелые годы?
— За 30 лет, действительно, многое происходило, да и должно было происходить. Как у всего живого, должны были случаться перемены и разные события. Конечно, период второй половины 2000-х принёс массу разных моментов, которым нужно было противостоять, что-то менять, что-то принимать, что-то предпринимать. Но всё же, сдаётся мне, что самый главный переломный момент и, не только в жизни "Русского размера", происходит прямо сейчас, в реальном времени в связи с объявленной пандемией.
— Хотели бы сделать коллаб с современными популярными артистами, например, Моргенштерном?
— Вот вопрос... А насколько, например, Басков, или Успенская действительно безумно хотели бы сделать коллаб с молодыми и современными? Независимо от ответа на этот вопрос они спели вместе. Считаю, что всем пошло на пользу. Я слышу мнения совсем молодых людей о Моргенштерне и его деятельности, творчестве. От своего сына, от друзей сына, от сыновей моих друзей и от их друзей. Могу сказать, в чём-то я их вполне понимаю.
— Как думаете, сколько еще просуществует группа?
— Я предпочитаю концентрироваться на позитивных задачах. В моих планах не стоит никаких разрушений. Поживём — увидим.
— Есть ли у вас “план Б”, если вдруг перестанете заниматься музыкой?
— Что ж вы так хотите, чтобы мы все чем-нибудь эдаким ещё занялись? У парашютистов и сапёров в планах только буква “А”!
— Что подготовили для нас в этом году? Может быть, будут спеты новые песни или пойдете по классике?
— Мы приготовили хорошее настроение, немного ностальгических воспоминаний, массу предложений и возможностей приятно, позитивно, в хорошем темпе и движении провести вечер в нашей компании. Пройдемся вместе по классике, повеселимся, где-то пустим слезинку и разойдёмся по домам, имея при себе новые впечатления и новые воспоминания об этой встрече.
— Есть ли у вас райдер? Как бы вы хотели, чтобы вас встретили в Эстонии?
— Вот, это любимый всеми вопрос. Со стороны кажется, что райдер — это какая-то весьма гламурная “буржуйская” хотелка “зажравшегося” артиста. На самом же деле это некий регламент, который предлагает сторона артиста, выполнение условий которого по обоюдному согласию сторон делает выступление артиста на концерте таким, каким он его и задумывал, а принимающая сторона получает то, что хотелось увидеть и услышать. Просто некоторые звёзды могут взлететь так высоко, что начинают фантазировать, будто вокруг всё действительно так, как им сейчас кажется. Немного напоминает ситуацию из сказки Пушкина. От этого никто не застрахован. Но наш райдер мне кажется вполне нормальным. Или мне это только кажется?