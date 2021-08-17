ВИДЕО | "Таллинну есть чем гордиться": Смотрите, чьи работы победили на “Балу цветов”

По словам организатора , это уникальное мероприятие, которого нет нигде: ни в Европе, ни в мире. Это не просто “Бал цветов”, это конкурс профессиональных флористов “Цветочное платье”.

В этом году “Бал цветов” прошел в двух форматах: офлайн и онлайн. “Было 40 заявок, но мы отобрали 24 участника из разных стран и городов. Таллинну есть чем гордиться. Lilleball стал нарицательным названием, потому что даже те, кто не знают эстонского языка, понимают, что Lilleball — это “Бал цветов”, который проходит в Таллинне”, — поделилась Татьяна Тридворнова.

Оценивание жюри

По словам организатора, на мероприятии было очень серьезное жюри, среди которого, например, Александр Ивашкевич, Тауно Кангро, Беатриче, Ахти Лира, Моника Хауканымм. “По технике исполнения оценивали только флористы, которые имеют сертификацию. Остальное — это творческое жюри, в котором мы видим представителей культуры, политики, бизнеса, потому что мне интересны все мнения”, — поделилась Тридворнова.

По мнению одного из членов жюри Беатрис Фениче, жюри сложно выбрать лучшие наряды, поскольку у всех очень разные мнения. “Мне сложно всегда выбирать, потому что мне почти все не нравится, сыграет свою роль также шоу: какая будет музыка и как наряд покажут", — сказала она.

“Очень много используется хризантем, и это очень скучно. Конечно, красиво там, где есть розовые лепестки, лилии, прерии, колокольчики и т.д. Какие-то лесные и полевые цветы — это тоже очень круто”, — поделилась Беатрис Фениче.

“Мне нравится, когда в искусстве используются лесные растения, которые даже не считаются цветами, но это очень находчиво”, — поделилась старейшина управы района Кесклинн Моника Хауканым.

По словам участницы Цветочного бала, довольно сложно стоять с таким количеством цветов на себе. “Конечно, зависит от того, насколько объемные платья и сколько цветов. Переполняют эмоции, но нужно держаться и обязательно улыбаться, чтобы радовать зрителей”, — поделилась Камилла Верман.

Победители

1 место — Eesti Floristikakool