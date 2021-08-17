Режиссер Алена Суржикова получила медаль за популяризацию культурного наследия Эстонии: "дома всегда лучше"

Суржикова говорит, что награда стала для нее полным сюрпризом. ”Я работаю для того, чтобы жизнь в деревне была интереснее, живее и насыщеннее. До настоящего момента я ничего не знала про такую организацию и ее деятельность. Я привыкла получать призы на фестивалях, а к работе в музее относилась как к хобби. Но я никогда не делаю ничего в полсилы и, наверное, это и приводит к наградам”, — рассуждает режиссер.

Суржикова рада, что может приносить пользу своей родине. ”Я очень люблю Эстонию, я жила много месяцев в разных странах, два года в России, год в Испании, несколько месяцев в Таиланде и два года в Чехии, бывала в очень многих странах. Но дома всегда лучше. Дома я знаю все проблемы и пробую их решать. В других странах я чувствую себя чужой и решать чужие проблемы не хочется. Многие мои фильмы, программы на тему дома и родины. У нас маленькая страна, мало средств и амбиций, но если ты хочешь что-то делать, тебе будут помогать”, — уверена она.

”Музей я делаю для того, чтобы в деревне была культура, ведь уровень образования всегда влияет на развитие региона. Музей должен помогать людям помнить свою историю, наш музей создан на личных воспоминаниях разных людей. От частного к общему. Если говорить академически: картину коллективной памяти мы составили из индивидуальных воспоминаний”.

Суржикова надеется, что полученная ею награда поможет привлечь чиновников, добровольцев и посетителей к проблемам музея. Музей работает по выходным с 12 до 16, а также в другое время по договорённости. 20 августа открыт с 11 до 19.00. Более подробно ЗДЕСЬ.