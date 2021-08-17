ФОТО | В Нарве стартовал Международный театральный фестиваль Свободы. Смотрите, кто пришел на открытие

В программу фестиваля “Свободы” входят небольшие театры из стран, где существуют серьезные проблемы с распространением свободы слова, где в последние годы театральные деятели были подвержены цензуре, ограничивающей творческую деятельность. Эта проблема не только на Востоке, но и в Европе, где цензура все больше влияет на свободное творчество.

Город Нарва — самое правильное место для организации международного фестиваля именно на такую тему — Нарва расположена на границе двух разных цивилизаций — с одной стороны, свободный мир заканчивается в Нарве, а с другой стороны, это отправная точка свободного мира.

Спектакли фестивальной программы будут показаны в разных местах Нарвы: в театральном центре Vaba Lava, в Доме культуры “Ругодив” и на территории Кренгольмской мануфактуры.

Смотрите фотогалерею, кто пришел на открытие фестиваля.