"В неадеквате”: Стас Пьеха не понимает, что творится с обидчицей сына

41-летний Пьеха был удивлен, когда спустя месяц после чудовищного инцидента с его сыном, увидел в Сети ролик, на котором показаны фрагменты конфликта. При этом из него вырезаны сцены побоев, которые устроила Безбородова.

“Они сделали монтаж из коттеджного поселка, якобы никакого избиения не было, она ему объясняет, а после показывает, зачем он бассейн попортил. И ведет за руку. Это настоящий монтаж после ее чистосердечного признания, после видео, после того, как было возбуждено уголовное дело. Это привлекло внимание даже представителей следственного комитета! А они через месяц решили сказать, что ничего не было”, — возмущен певец.

Артист говорит, что уже даже не ждет извинений, но спускать на тормоза эту ситуацию он не намерен. Пьеха хочет, чтобы все решилось по закону, хотя настаивает — он не совершенен. Изучая проблему, музыкант узнал, что в Европе за такое Безбородовой грозило бы суровое наказание, как и во многих других странах мира. “В Исландии, например, если взрослая женщина накричит на ребенка или какое-то ругательство произнесет, ее будут судить. У нас ребенок должен получить сильную травму, чтобы была уголовная ответственность”, — рассуждает Стас.

При этом он понимает, что ввязывается в серьезное дело, ведь супруг Безбородовой очень известный и влиятельный человек. Но Пьеха не боится ни его, ни других людей. “У меня создалось впечатление, что люди либо не понимают, что произошло, либо в неадеквате находятся. Либо имеют очень серьезный ресурс и блат — и рассчитывают, что их отмажут без аргументов”, — сказал певец в эфире вечернего шоу Аллы Довлатовой.