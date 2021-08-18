Чтобы избежать уплаты алиментов, Павел Мамаев прописался в кафе

Мамаев зарегистрировался на улице 1-й Конной Армии в доме 6В. В этом здании расположено только заведение общественного питания “Махаон”.

По данным источника Telegram-канала, футболист изменил прописку, так как занимается разделом имущества со своей бывшей супругой Аланой. Таким способом Мамаев якобы планирует перенести заседание в местный суд. С догадкой источника согласился и адвокат бывшей жены футболиста.

Супруги оформили развод в апреле 2021 года после восьми лет брака. У пары растет общий ребенок — дочь Алиса. До официального расторжения отношений Мамаева обвиняла спортсмена в изменах. С одной из любовниц он впервые встретился на сборах в Испании.