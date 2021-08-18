Спящая красавица XXI века: женщина вышла из комы после того, как возлюбленный сделал ей предложение

36-летняя британка заболела коронавирусом и попала в реанимацию в университетской больнице Джеймса Кука в Мидлсбро на искусственное дыхание. Семье Смит посоветовали готовиться к худшему сценарию развития событий. Как отметил возлюбленный, его попросили приехать в больницу, когда дела Смит стали хуже. Мужчина начал разговаривать с британкой, надеясь, что та узнает его голос.

Отчаявшийся мужчина решил испробовать последний шанс. Он сделал предложение руки и сердца Смит, находящейся в коме. В ответ внезапно девушка проснулась. Она сразу попросила врачей позвонить матери домой, чтобы рассказать ей о помолвке. При этом пациентка не помнила дат и то, что с ней произошло.

Около трех недель назад девушка выписалась из больницы. Теперь вместо того, чтобы планировать похороны, семья Смит готовится к свадьбе.