Смотрите, что сегодня ожидается в программе фестиваля Свободы в Нарве

11:30 Дискуссия.Тема: Россия, модератор Рейн Ланг, участвуют Мариус Ивашкявичюс, Елена Ковальская (директор Центра им. Вс. Мейерхольда, Россия), Марина Давыдова (театральный продюсер и критик, Россия) и Марина Дмитревская (театральный критик и преподаватель, Россия), беседа на русском языке с переводом, (Vaba Lava в Нарве кафе No2, Linda 2). Бесплатно!

13:00 Фильм “Heroes of the fourth turning” (Wilma Theater, США), (Vaba Lava студийный зал, Linda 2). Бесплатно!

14:00 Жри! КОПРОДУКЦИЯ: театральная компания “Второе действие” ( Россия) и Фестиваль современного искусства steirischerherbst (Грац, Австрия), площадка Кренгольмская мануфактура, Joala 21, Нарва. На территории Кренгольма обязательно нужно иметь при себе документ удостоверяющий личность.

18:00 Люди и цифры: Нарва (театральный центр Vaba Lava, Эстония), Площадка Linda 2-4, Нарва.

19:00 Фильм “Heroes of the fourth turning” (Театр Вильма, США), (Vaba Lava студийный зал, Linda 2). Бесплатно!

20:30 Заключение театральных критиков прошедших спектаклей

(Vaba Lava Narva кафе No2, Linda 2). Бесплатно!

22:30 Philly Joe’s/Kruglov/Sooöör Kvartett (Vaba Lava Narva кафе No2 и Культурный двор, Linda 2). Бесплатно!