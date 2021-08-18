Разнообразная программа Дней Ласнамяэ порадует мероприятиями на любой вкус(2)
“Мероприятия Дней Ласнамяэ пройдут по всему району и я верю, что мы составили плотную и интенсивную программу, где каждый житель Ласнамяэ сможет найти себе что-то по душе. Также приглашаю всех остальных жителей Эстонии на Дни Ласнамяэ и открывать для себя наш район. Мы начинаем наш фестиваль уже в эту субботу в парке Паэ уникальным шоу поющих фонтанов, которое можно будет наблюдать в течение нескольких часов два вечера подряд в подходящее вам время и с соблюдением дистанции”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В программу Дней Ласнамяэ входят следующие мероприятия:
Поющие фонтаны в парке Паэ 21-22 августа
Chill-зона с фудкортом у Линдакиви 23-29 августа
Прокат лодок на озере Паэ 23-29 августа
Экскурсии Музея Ласнамяэ 21-28 августа
Концерт симфонического оркестра 27 августа
Молодежный фестиваль в парке Кивила 28 августа
Ночь древних огней в парке Паэ 28 августа
Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ спланированы таким образом, чтобы не было необходимости проверять COVID-сертификат, а люди могли принимать в них участие с соблюдением дистанции под открытым небом. Для мероприятий в помещениях установлено предельное число участников.
Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ (искл. прокат лодок) проходят бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа доступна на сайте tallinn.ee/lasnamae и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.