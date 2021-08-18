Разнообразная программа Дней Ласнамяэ порадует мероприятиями на любой вкус

“Мероприятия Дней Ласнамяэ пройдут по всему району и я верю, что мы составили плотную и интенсивную программу, где каждый житель Ласнамяэ сможет найти себе что-то по душе. Также приглашаю всех остальных жителей Эстонии на Дни Ласнамяэ и открывать для себя наш район. Мы начинаем наш фестиваль уже в эту субботу в парке Паэ уникальным шоу поющих фонтанов, которое можно будет наблюдать в течение нескольких часов два вечера подряд в подходящее вам время и с соблюдением дистанции”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.