В сети появился новый альбом Максима Милованова “Ностальгия”

Альбом включает песни разных лет, как с первого альбома Максима, так и других авторов. Альбом получился неким воспоминанием о прошлом. В него также вошли песни, записанные совместно с группами ОльгаклёшЪ и Мэй Дэй, с которыми Максим сотрудничал на протяжении последних лет.

Альбом “Ностальгия“ — это путешествие в наше доброе любимое прошлое. Здесь есть песни Визбора, Пугачёвой, Евтушенко, на которых выросло не одно поколение. А проникновенное исполнение уносит нас на десятилетия назад, даря неподдельную улыбку и добрые воспоминания.

В альбом вошли песни с первого альбома “О любви”, ранее не издававшиеся на интернет-платформах, плюс песни записанные за последние 10 лет.

Скачать и послушать альбом можно тут: https://band.link/ZKFbu