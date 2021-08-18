ВИДЕО | “Как же тошнит от этой МакSим!” Подзабытая звезда “Стрелок” недовольна “пиаром на здоровье”

В своих соцсетях — Инстаграме и ТикТоке звезда девяностых высмеяла воскрешение артистки саркастичным видеороликом. Сюжета в нем особого нет, но однозначно понятно, что в болезнь МакSим Беретта не верит.

“Так и живем. Я за правду!“ — многозначительно подписала видео автор и позже пояснила: тяжелый недуг и чудесное исцеление знаменитости — просто лишний способ напомнить о себе.

“Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! — возмутилась Беретта. — Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются… Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием. Когда многие реально становятся жертвами эпидемии и умирают по-настоящему, пиар на своем здоровье — дешевый и грязный. Это отвратительно!”

По словам певицы, поначалу она и сама переживала за коллегу. Но когда история с реанимацией затянулась, Беретта решила, что это вранье: “Слишком уж все бездоказательно”. Именно поэтому звезда девяностых отказалась участвовать во флешмобе в поддержку Максимовой, когда знаменитости, поклонники и футбольные болельщики один за другим перепевали хит “Знаешь ли ты”. “Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается”, — пояснила Беретта.