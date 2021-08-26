"Мы живем в эпоху цинизма": театральный режиссер рассказал о премьере спектакля "Мудрец" в Русском театре

Георгий Кутлис родился и получил актерское образование в Греции. Однако позже он отправился в Россию обучаться режиссерскому мастерству, и в Русский театр Эстонии попал в качестве студента-практиканта. Именно тогда родилась идея, которая впоследствии переросла в премьерный спектакль “Мудрец”, который можно будет посмотреть уже с 19 августа.

Вот что он рассказал об актуальности классики для современного зрителя и способах адаптировать эту классику для аудитории.

“Когда эту пьесу ставили первый раз, была жесткая критика в ее адрес, говорили, что она не додумана. Но мне кажется, что сегодня это дает возможность режиссеру интерпретировать ее по-своему и создать театральный, “маскарадный” спектакль. Однако главная мысль все равно остается неизменной — есть главный герой, которому, кстати, 30 лет, и который переходит на путь цинизма. Мы наблюдаем за тем, на что готов пойти человек ради успеха, более того, ставится вопрос — а что вообще значит успех для человека? Я сам задаю себе этот вопрос, поэтому персонаж мне близок. Мне больно за него, я его остро чувствую и понимаю. Ведь мы сейчас сами живем в эпоху цинизма, жизнь нас атакует, особенно трудно пришлось в последние два года.

Сегодня мы живем в ином ритме, если сравнивать с эпохой, когда жил автор произведения. Именно поэтому есть смысл сокращать текст, это способствует пониманию произведения, ведь зритель сейчас другой. Нет смысла сравнивать его со зрителем, который был 150 лет назад, когда не было телевидения, интернета, Netflix и так далее. Поэтому сокращать — это абсолютно нормально, если ты хочешь нести мысль автора, тебе нужно поступать хитро. Я, например, убрал сцены, которые не относились к Глумову — главному герою, потому что в этой постановке все крутится вокруг него — даже название “Мудрец” отсюда, а не оригинальное “На всякого мудреца довольно простоты…” Островского. Я сократил именно сцены, которые не двигали сюжет и главную мысль автора дальше”.

Приобрести билеты и ознакомиться с программой можно на сайте Русского театра.