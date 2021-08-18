18.08.2021, 16:00
ТОП-3 породы кошек, которые отлично ладят с собаками(3)
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Названы три породы кошек, которые чаще других ладят с собаками и способны стать для них лучшими друзьями. Эти умные и лояльные породы подойдут для любителей обоих подвидов животных, желающих содержать их дома одновременно, — умиляется 5-tv.
Бирманская кошка
Порода отличается высоким интеллектом. Ее представитель умен, проницателен. По характеру спокойный, незлопамятный, легко обучаемый. Бирманская кошка улавливает настроение других животных и легко находит с ними общий язык.
Абиссинская кошка
Дружелюбная и компанейская порода. Эта кошка плохо переживает одиночество. Поэтому второе животное, даже собака, станет для нее прекрасным товарищем. Они легко поладят и установят мирное соседство.
Норвежская лесная кошка
Считается одной из самых спокойных и умных пород. По своей натуре кошка неконфликтна и сохраняет самообладание, даже если собака к ней пристает. С лающим соседом она может легко примириться и стать ему лучшим другом.