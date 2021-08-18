ТОП-3 породы кошек, которые отлично ладят с собаками

Бирманская кошка

Порода отличается высоким интеллектом. Ее представитель умен, проницателен. По характеру спокойный, незлопамятный, легко обучаемый. Бирманская кошка улавливает настроение других животных и легко находит с ними общий язык.

Абиссинская кошка

Дружелюбная и компанейская порода. Эта кошка плохо переживает одиночество. Поэтому второе животное, даже собака, станет для нее прекрасным товарищем. Они легко поладят и установят мирное соседство.

Норвежская лесная кошка

Считается одной из самых спокойных и умных пород. По своей натуре кошка неконфликтна и сохраняет самообладание, даже если собака к ней пристает. С лающим соседом она может легко примириться и стать ему лучшим другом.