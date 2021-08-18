Арарат Кещян раскаялся в приступах звездной болезни

42-летний Кещян счастлив, что ему удалось избавиться от звездной болезни. Теперь он с содроганием вспоминает о некрасивых поступках в прошлом. “Это элемент вседозволенности, страшная штука… Понял в тот момент что такое наркотик — власть. Когда друзья, знакомые, имеющие много возможностей, тебе позволяют так себя вести или подают пример, ты потихонечку привыкаешь к тому, что это тебе можно. Можно делать вещи, которые другим нельзя”, — откровенничал Арарат в шоу “Эмпатия Манучи”.

Звезда “Универа” признался, что вел себя высокомерно. “Слава Богу, этот период пролетел быстро. Наковальня быстро упала на голову. И хоть упала сверху, но откинула меня в сторону. Нарушал ли ПДД? Да. Из-за ограничений скорости я до сих пор частенько нарушаю ПДД, но все штрафы плачу!” — делился артист.

Напомним, что в 2010-м Кещян попал в крупную аварию в центре столицы. Автомобиль звезды столкнулся с иномаркой, к счастью, обошлось без жертв, однако в том же году актера едва не лишили прав за езду по встречной полосе.

“Я был не совсем трезв, — признался он. — Но это в первый и в последний раз произошло. И все по причине вседозволенности. Очень стыдно… Не из-за того, что нетрезвым сел за руль — это, в принципе, неправильно. Но отец и мать столько старались… Они всю жизнь мне говорили, что подобное — плохо, а другие, которых я знаю всего ничего, сказали, что это нормально, и я поверил им”.

Вовремя остепениться актеру помогли близкие. “Мне сказали: “Арарат, ты делаешь то, что раньше порицал”. И я осознал. Это отвратительно. Медные трубы — страшная штука. Любое хорошее воспитание дает запас прочности. Но если нет такой подкормки, — а я тогда не жил с родителями, плюс посторонние воздействия, — это может сбить с толку”, — рассуждал актер.

Сейчас артист не позволяет себе негативных выходок. Он уже много лет счастливо женат и воспитывает двух дочерей, в которых старается вкладывать правильные ценности.