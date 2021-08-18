Шоубиз
18.08.2021, 17:00

Арарат Кещян раскаялся в приступах звездной болезни

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screenshot - youtube
Бывший кавээнщик обрел популярность благодаря сериалу “Универ”. Актер признается, что, ощутив себя любимцем публики, нередко позволял себе неприятные выходки. По словам Арарата, симптомы его звездной болезни стали ощущать даже близкие друзья, — сожалеет “СтарХит”.

42-летний Кещян счастлив, что ему удалось избавиться от звездной болезни. Теперь он с содроганием вспоминает о некрасивых поступках в прошлом. “Это элемент вседозволенности, страшная штука… Понял в тот момент что такое наркотик — власть. Когда друзья, знакомые, имеющие много возможностей, тебе позволяют так себя вести или подают пример, ты потихонечку привыкаешь к тому, что это тебе можно. Можно делать вещи, которые другим нельзя”, — откровенничал Арарат в шоу “Эмпатия Манучи”.

Звезда “Универа” признался, что вел себя высокомерно. “Слава Богу, этот период пролетел быстро. Наковальня быстро упала на голову. И хоть упала сверху, но откинула меня в сторону. Нарушал ли ПДД? Да. Из-за ограничений скорости я до сих пор частенько нарушаю ПДД, но все штрафы плачу!” — делился артист.

Напомним, что в 2010-м Кещян попал в крупную аварию в центре столицы. Автомобиль звезды столкнулся с иномаркой, к счастью, обошлось без жертв, однако в том же году актера едва не лишили прав за езду по встречной полосе.

“Я был не совсем трезв, — признался он. — Но это в первый и в последний раз произошло. И все по причине вседозволенности. Очень стыдно… Не из-за того, что нетрезвым сел за руль — это, в принципе, неправильно. Но отец и мать столько старались… Они всю жизнь мне говорили, что подобное — плохо, а другие, которых я знаю всего ничего, сказали, что это нормально, и я поверил им”.

Вовремя остепениться актеру помогли близкие. “Мне сказали: “Арарат, ты делаешь то, что раньше порицал”. И я осознал. Это отвратительно. Медные трубы — страшная штука. Любое хорошее воспитание дает запас прочности. Но если нет такой подкормки, — а я тогда не жил с родителями, плюс посторонние воздействия, — это может сбить с толку”, — рассуждал актер.

Сейчас артист не позволяет себе негативных выходок. Он уже много лет счастливо женат и воспитывает двух дочерей, в которых старается вкладывать правильные ценности.

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