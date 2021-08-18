Моргенштерн потратил миллионы на новый дом

Вчера рэпер опубликовал кадры со стопками денег. Оказалось, что музыкант не просто так кичится богатством, он решил вложить заработанное в недвижимость. “Привет! У меня сегодня исполнилась мечта, я купил дом. Теперь мне есть где жить. Жду поздравлений и всем желаю исполнения мечтаний, а я пошел в доту. Нахаслил без ущерба карме. Это важно”, — рассказал музыкант.

Интересно, что на столе у музыканта 20 стопок по пять миллионов рублей (почти по 58 тыс. евро). Соответственно, стоимость нового дома скандалиста — около 100 миллионов рублей (1,16 млн евро). Правда, сам Моргенштерн не сказал, все ли потратил на элитную недвижимость. А также не указал, где расположен коттедж.

Отметим, что только за прошлый год он заработал больше 6 млн евро, став одним из самых высокооплачиваемых артистов в России. Он гастролирует по стране и зарабатывает от прослушиваний музыки на стрмминговых платформах.

Поклонники предположили, что на такой шаг его подтолкнула девушка Дилара, которая недавно получила предложение руки и сердца от 23-летнего избранника. По слухам, пара хочет пожениться в конце августа, но есть и другая версия: якобы они уже успели расписаться.