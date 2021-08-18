Как разорвать паутину патологической любви: советы врача-сексолога

Настоящая любовь подразумевает равные, гармоничные отношения. Психологи считают, что один из важных критериев нормальных зрелых отношений — это взаимность. Но что делать, если в чувственных весах произошел перекос? В хитросплетениях любви поможет разобраться президент “Профессионального объединения врачей-сексологов” Евгений Кульгавчук.

“Когда вам отказывают, и лишь позволяют любить, а вам кажется, что вы любите — это не любовь. Это любовная зависимость, стремление обладать. Но не любовь”, — обозначил эксперт.

Важно различать оттенки любви, и вовремя распознать уход в патологию: от настойчивости к зависимости — всего один шаг.

Так что же такое патологическая любовь?

Разберем на примерах пострадавших от чрезмерного влечения. Зачастую на прием к психотерапевту приходят люди в расстроенных чувствах, их мучает дилемма — быть или не быть вместе после решения о расставании? Или все же попытаться сохранить отношения?

Психотерапевт считает, что здесь есть несколько вариантов. Если решение было скоропалительным и сказано “в сердцах”, в надежде “встряхнуть” отношения, то еще можно вернуться к нормальной линии поведения. Но встречается обратное.

“Бывают ситуации, когда одна сторона принимает взвешенное решение, а вторая половина продолжает преследовать, превращая настойчивость в навязчивость. Это, бывает, разочаровывает еще больше того, кто предложил расстаться. И может способствовать накоплению агрессии у того, кто безуспешно пытается „вернуть“ свою половину любой ценой”, — поделился врач-сексолог.

Кто виноват и что с этим делать?

Для эффективного выхода из запутанной ситуации нужно, в первую очередь, вскрыть первопричины проблемы.

“Сниженная самооценка, страх, что не получится найти другого. Уязвленное самолюбие: „Как это так, меня бросили?“ Хотя бросить можно только вещь… Это может быть попытка вернуть отношения не из-за любви к человеку, а для того, чтобы таким вот „кривым“ способом восстановить свою самооценку”, — акцентировал врач.