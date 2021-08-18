Выяснилась причина смерти певицы и супруги крупного предпринимателя Вийви Сынаялг

“Наша дорогая Вийви была ангелом нашей семьи. Ее оплакивали муж, пятеро детей, внуки и остальные члены семьи Сынаялг. Так много не было сделано, так много не было сказано. Ангельское сердце, бьющееся в ее человеческом теле, перестало биться. Неожиданно. Преждевременно”, — говорится в сообщении.

“Единственное, что утешает нас в этой печали, — это уверенность в том, что наш ангел отправился к Богу, где нет боли и слез и где она продолжает молиться за всех нас. Уход Вийви еще больше сплотил нас и показал, насколько хрупка человеческая жизнь и насколько мы важны друг для друга.”

Проводы Вийви состоятся в Таллиннской церкви Святого Иоанна (эст. Tallinna Jaani kirik) в субботу, 21 августа. Все, кто хотят попрощаться с Вийви, могут сделать это с 11:00 до 13:00. Двери церкви будут открыты, скорбящие смогут войти в церковь небольшими группами (не более 50 человек).